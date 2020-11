Calolzio celebra (in forma ristretta) il IV Novembre: “E’ importante essere qui oggi”

“Nonostante le difficoltà è giusto ricordare chi ha dato la vita per la libertà”

Lombardia verso il lockdown: “Grazie ai volontari siamo pronti a riattivare tutti i servizi a favore dei cittadini”

CALOLZIOCORTE – Una cerimonia semplice, con poche persone, nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del covid. Calolziocorte ha celebrato nella mattinata di oggi, 4 Novembre, l’anniversario della Vittoria a ricordo del sacrificio di quanti hanno combattuto per la giustizia e la libertà del nostro Paese.

Al Monumento dei Caduti, oltre al sindaco Marco Ghezzi, si sono ritrovati i rappresentati delle associazioni cittadine. Dopo l’alzabandiera, un breve discorso del primo cittadino: “La ricorrenza di oggi ci fa riflettere sul senso della guerra, mai giusta e sempre crudele – ha detto -. Qui festeggiamo anche le Forze Armate che ringraziamo per il contributo straordinario dato alla costruzione della nostra Repubblica. Un grazie particolare ai rappresentanti delle associazioni d’arma qui presenti. Questa cerimonia ci aiuta a ricordare le persone che hanno dato la vita per la nostra Patria, che hanno sofferto e lottato al fronte. Grazie a loro oggi viviamo in uno stato moderno, certo con tanti problemi, ma nella libertà che è il dono più bello dopo la vita”.

Lombardia verso il lockdown

“Credo che questa sarà l’ultima occasione che ho di parlarvi di persona perché da domani, con ogni probabilità, qui in Lombardia si tornerà al lockdown di marzo – ha detto -. Dobbiamo capire se ci saranno solo delle zone rosse settoriali o se il lockdown coinvolgerà la regione in toto. Noi comunque siamo pronti, grazie a tutti i volontari, a riattivare quei servizi che avevamo messo in campo lo scorso marzo per andare incontro alle esigenze della cittadinanza”.

Vaccini antinfluenzali

“A partire dal 21 novembre sarà possibile effettuare la vaccinazione antinfluenzale per gli Over 65 presso gli spazi dell’ex mensa della Sali di Bario dove in futuro verrà collocata la sede della Polizia Locale – ha continuato il sindaco -. Non abbiamo ancora il calendario definitivo ma riusciremo a fare le vaccinazioni grazie ai medici di base”.

La situazione a Calolzio

“Quello di oggi, nonostante le difficoltà e la situazione che stiamo vivendo, è un appuntamento importante a cui non si può rinunciare – ha detto il sindaco -. Nel nostro comune abbiamo avuto una recrudescenza dei contagi: dopo un periodo di assenza di casi tra luglio e settembre, c’è stata un’impennata notevole e in quindici giorni abbiamo avuto circa 65 nuovi contagi. Si tratta di casi meno critici rispetto a marzo perché gran parte delle persone colpite dal virus sono tra i 15 e i 50 anni. Non vengono quasi più colpiti gli Over 75 e questo vuol dire che stanno molto attenti. Non bisogna abbassare la guardia, soprattutto in famiglia, se c’è qualcuno con sintomi cercate di tenerlo separato da voi perché oggi il grosso dei contagi avviene in ambito famigliare. Sul sito del comune (www.comune.calolziocorte.lc.it) potete trovare tutte le informazioni utili e i numeri di telefono in caso di bisogno”.