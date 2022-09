Dalle ore 11.30 presso la sede in località La Cà

Polenta taragna e tante specialità tipiche del territorio

CALOLZIOCORTE – Domenica 25 settembre (in caso di pioggia verrà spostata il 2 ottobre) torna la tradizionale taragnata con gli Alpini di Calolziocorte. L’appuntamento si svolgerà presso la sede degli Alpini in via F. Poggi, 24 a Calolzio località La Cà dalle ore 11.30.

Oltre alla polenta taragna sarà possibile gustare altre specialità tipiche. “Sono invitate tutte le Penne Nere del territorio, i loro famigliari, i simpatizzanti e tutti coloro che vorranno unirsi a noi” hanno fatto sapere dal Gruppo. Gli spazi saranno allestiti all’esterno nel pieno rispetto delle norme anti-covid. Possibilità di asporto. Il ricavato sarà destinato a sostenere le attività a sfondo benefico svolte dal gruppo.

Sono gradite le prenotazioni ai numeri: 347 7476276; 338 1573487; 366 3412801.