Calolzio. Dopo il maltempo sistemato a tempo di record il tetto della scuola di Foppenico

Scongiurato il rischio di interruzione delle lezioni e del servizio mensa

“Un grazie anche alla Protezione Civile per i numerosi interventi sul territorio”

CALOLZIOCORTE – Le forti raffiche di vento della mattinata di sabato hanno scoperchiato parte del tetto della scuola primaria di Foppenico. Dopo il primo pronto intervento dei Vigili del Fuoco, effettuato in emergenza, in giornata l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Gandolfi si è attivato per mettere in sicurezza il tetto e l’area circostante.

“L’azienda incaricata ha ultimato il lavoro in giornata a tempo record, malgrado le pessime condizioni atmosferiche. Di conseguenza, è stato scongiurato il rischio di interruzione dell’attività didattica e della mensa la prossima settimana – ha rassicurato il sindaco Marco Ghezzi -. In ogni caso, a breve è in programma la sostituzione di tutti i tetti del plesso: prima fase di un intervento di ristrutturazione complessiva. Nel frattempo la Protezione Civile di Calolzio, guidata dall’assessore Cristina Valsecchi in collaborazione con la coordinatrice Sonia Mazzoleni è stata impegnata in vari interventi sul territorio. Un grazie, a nome della cittadinanza, a tutti coloro che si sono dati da fare in questa difficile giornata”.