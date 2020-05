Ex scuola di Rossino in affitto, proposte entro il 30 giugno

Il comune ha indetto una manifestazione di interesse

Opportunità di sviluppo e promozione del territorio

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte ha indetto una manifestazione di interesse per l’eventuale concessione/locazione dell’ex scuola primaria di Rossino. Le proposte possono contemplare attività differenziate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività di carattere ricreativo e di promozione turistica, anche nell’ambito della ristorazione e attività commerciale in ambito alimentare.

Le manifestazioni di interesse presentate saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione Comunale, sulla base dei seguenti criteri di massima:

funzionalità complessiva della proposta agli obbiettivi prioritari di qualificazione e valorizzazione dei locali della ex scuola elementare di Rossino;

offerta di opportunità di sviluppo e promozione del territorio, con particolare riferimento alla dotazione di servizi per la frazione anche in campo alimentare.

L’avviso integrale è disponibile sul sito internet comunale www.comune.calolziocorte.lc.it. La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.30 del giorno 30 giugno 2020 al Comune di Calolziocorte Ufficio Protocollo Piazza V. Veneto n. 13. Per ulteriori informazioni si invita a voler contattare l’ufficio Patrimonio (tel. 0341/639279-0341/639256-0341/639284) ovvero airoldi.sonia@comune.calolziocorte.lc.it