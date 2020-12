Calolzio. Fondazione Lavello e Confartigianato presentano il calendario in favore dei Volontari

L’iniziativa è stata presentata nel pomeriggio al monastero

Tutto il ricavato servirà a sostenere le attività dei Volontari del Soccorso

CALOLZIOCORTE – E’ stato presentato oggi, martedì, il calendario benefico in favore dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte realizzato da Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello in collaborazione con Confartigianato Imprese Lecco.

In questo particolare periodo la Fondazione ha voluto lanciare il messaggio che non tutto è fermo perciò ha pensato a questo calendario. Il passaggio successivo è stato quello di unire al monastero un’associazione che negli ultimi mesi è stata in prima linea nella battaglia contro il covid.

“Un grazie ai Volontari del Soccorso che da oltre 50 anni si prodigano per prestare aiuto alle persone e un grazie a Confartigianato che ha finanziato la realizzazione di questo calendario – ha detto il vice presidente della Fondazione Armando Friburghi -. E poi un grazie alle autorità e al sindaco Ghezzi che in queste settimane stanno lavorando per il monastero e per la Fondazione”.

“Un’iniziativa che deve essere uno spunto per il futuro – ha detto il vice sindaco Aldo Valsecchi -. Un grazie ai Volontari e a tutte le associazioni di cui Calolzio è ricca, senza di loro molte cose non sarebbero possibili”.

Il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Daniele Riva ha sottolineato come ci siano due donne dietro a questa iniziativa: l’ideatrice Cristina Pelomori e la responsabile della delegazione di Calolzio di Confartigianato Monica Pigazzini: “Ringraziamo anche le aziende che hanno voluto contribuire alla realizzazione e alla stampa di questo calendario. E poi è importante la presenza oggi di una delegazione dei Volontari che rappresentano un po’ tutti i sanitari che hanno lavorato in prima linea nell’emergenza ma anche tutte le associazioni che in questi mesi sono state vicine alle persone che avevano più bisogno”.

I Volontari del Soccorso hanno ricordato quanto sia stato difficile questo 2020: “L’abbiamo affrontato con impegno e determinazione perché sapevamo di avere tutta la popolazione al nostro fianco che ci ha fatto sentire la sua vicinanza”.

Dopo la benedizione, il presidente di Confartigianato Riva ha consegnato simbolicamente un calendario nelle mani dei volontari. E’ possibile trovare il calendario, che raccoglie splendide immagini del monastero del Lavello, presso la sede dei Volontari di via Mazzini a fronte di una donazione. I soldi che saranno raccolti serviranno a sostenere le attività dell’associazione che proprio quest’anno compie 50 anni.