Calolzio. Il 2023 inizia con la festa per due compleanni centenari

Il 1° gennaio la signora Margherita Zanni ha spento 100 candeline

Lo stesso giorno il signor Martino Montanelli ha tagliato l’invidiabile traguardo di 101 anni

CALOLZIOCORTE – Grande festa per la signora Margherita Zanni, per tutti nonna Rita, che ha compiuto 100 anni il 1° gennaio 2023 e ha ricevuto la visita dell’assessore di Calolzio Tina Balossi. La signora Margherita è originaria di Sovere (BG), paese collocato all’ingresso delle Valli che conducevano a Bergamo, Borlezza e Cavallina, di cui ricorda la caratteristica torre collocata sull’altura.

E’ residente a Calolziocorte dal 1958, ha abitato in pieno centro sino a quando si è sposata con Luigi, poi il trasferimento a Valgreghentino, quindi il ritorno nel 1967 nella frazione di Pascolo. Dal matrimonio con Luigi sono nate quattro figlie: Luisa, Giusy, Patrizia, Liliana. E’ nonna di cinque nipoti e ha sei pronipoti. Da giovanissima, nel suo paese a Sovere, lavorava in filanda perché a quei tempi si iniziava presto a lavorare. Poi ha sempre aiutato il marito nell’attività di mobilificio al Pascolo.

“Quando le ho chiesto se aveva un ricordo allegro della sua gioventù mi ha risposto sorridendo che da giovane, con l’amica Maria, sedute sul calesse trainato da un asino, volevano raggiungere una determinata destinazione ma l’asino abituato a fare sempre lo stesso percorso non ne ha voluto sapere e le ha ‘scarrozzate’ in una frazione vicina – racconta l’assessore Balossi -. Nonostante l’età è ancora in buona forma tanto che a novembre ha brillantemente superato l’intervento per l’inserimento del pacemaker”.

Alla sua veneranda età ha la fortuna di essere sostenuta, curata ed affiancata dalle quattro figlie e non solo, anche dai “bravi” generi che ogni 15 giorni si alternano nella casa dove vive, con tutta la famiglia per starle vicino ed accudirla: “Prima di salutarla le ho rivolto un’ultima domanda: Nonna Rita, che consiglio darebbe alle coppie di questa generazione? Lei ci pensa un po’, poi risponde convinta: ‘Prendere la vita come viene e portare tanta pazienza’”.

Sempre nella giornata di ieri, 1° gennaio, a Calolziocorte ha compiuto 101 anni il signor Martino Montanelli: “Ci siamo scambiati gli auguri telefonicamente, entrambi felici ed emozionati nel risentirci – ha detto ancora l’assessore Balossi -. Il signor Martino sta bene e più avanti provvederò a portargli gli auguri da parte dell’amministrazione”.