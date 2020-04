Calolzio. Il messaggio di don Giancarlo: “Sto migliorando, mi manca molto la mia comunità”

Presentato il programma delle celebrazioni Pasquali

“Seguite in Tv le funzioni della Settimana Autentica”

CALOLZIOCORTE – In occasione delle celebrazioni Pasquali l’Unità Pastorale di Calolzio, Foppenico e Sala permetterà alla comunità di seguire le funzioni del triduo Pasquale e della domenica di Pasqua in diretta facebook sulla pagina Parrocchia Sala di Calolzio.

Intanto don Giancarlo Scarpellini, arciprete di Calolziocorte, dimesso nei giorni scorsi dopo essere stato ricoverato per il coronavirus ha inviato un messaggio ai suoi parrocchiani.

“Carissimi,

mi manca molto la mai comunità, però la sento vicina nella preghiera, una preghiera che mi confermate essere sempre reciproca. In occasione della Settimana Autentica permettetemi tre pensieri, due brevi e uno un po’ più esteso. Con il primo pensiero vi rassicuro per la mia salute, sto migliorando giorno per giorno e vi ringrazio per la Vostra preghiera che ho sempre sentito vicina. Con il secondo pensiero vi raccomando di seguire in Tv le funzioni della Settimana Autentica. Il terzo pensiero parte dalle quattro immagini fondamentali della Settimana Autentica. La prima immagine è l’entrata di Gesù in Gerusalemme. Il giorno delle Palme ci dice di aprire le porte a Gesù, Re che viene a noi, e a stendere sulle strade della sua avanzata gli abiti del nostro uomo vecchio: la superbia, la rivalità, le gelosie, i rancori, le impudicizie, l’egoismo.

La seconda immagine è quella dell’Eucarestia del Giovedì Santo. Esprimiamo il nostro grazie a Dio che ha voluto, attraverso Gesù, in questa forma dell’Eucarestia starci sempre più vicino. Nell’Eucarestia noi, in ogni Messa, accogliamo il suo abbraccio, lui parla al nostro Cuore, unisce la nostra vita alla sua e ci innesta nel più grande gesto che ha compiuto: la sua morte e resurrezione.

La terza immagine è quella della Croce. La stiamo vivendo la croce e vogliamo viverla in lui, la viviamo in questa pandemia e in tutti i problemi che si accompagnano, ma non vogliamo essere miopi, vedendo solo la nostra di croce, perché ci sono ancora nel mondo tante persone che soffrono per la guerra, per la fame, per gli esodi, le fughe dalla loro patria. La croce di Gesù li abbracci tutti, li protegga e dia a tutti forza e speranza.

La quarta e ultima immagine è la più bella, è quella del risorto. La croce ha sempre uno spazio provvisorio, si dice per Gesù dall’ora sesta all’ora nona, poi all’ora nona, le tre del pomeriggio, Gesù è morto, quindi il silenzio, poi la vittoria della speranza, ed è la speranza che portiamo nel cuore che noi vogliamo rivivere in questa Pasqua. In questa speranza vi trasmetto la mia benedizione”.

Buona Pasqua di Resurrezione a tutti e Arrivederci Don Giancarlo

La Parrocchia di San Martino Vescovo distribuirà ai suoi fedeli, grazie alla collaborazione dei negozi di generi alimentari, fruttivendoli e farmacie della parrocchia, LIBRETTO DELLA SETTIMANA SANTA per fornire tracce e materiale per vivere le tappe verso la Pasqua.

IL PROGRAMMA DELLE CELEBRAZIONI PASQUALI