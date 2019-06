Calolzio. In 150 alla camminata “Stop Leucemia” organizzata dagli Alpini

Domenica mattina la camminata a favore dell’associazione Paolo Belli.

Centocinquanta partecipanti, l’iniziativa dei Alpini di Calolzio

CALOLZIO – Missione solidarietà per il Gruppo Alpini di Calolzio che domenica ha organizzato la camminata “Stop Leucemia” in favore dell’associazione Paolo Belli.



Circa 150 i partecipanti alla manifestazione non competitiva, a passo libero, di 6,35 chilometri nel parco dell’Adda. Il maltempo annunciato per la mattina, e un breve rovescio che ha bagnato Calolzio poco prima dell’inizio dell’evento, ha sicuramente influito sulla partecipazione, lievemente più bassa rispetto allo scorso anno.



Un plauso ancora più forte va quindi ai ‘marciatori’ che non hanno fatto mancare la loro presenza all’iniziativa. Premi sono stati assegnati ai primi arrivati e al gruppo più numeroso.

Il ricavato sarà devoluto per le attrezzature della Casa del Sole e del centro Paolo Belli. A conclusione della camminata, gli alpini hanno deliziato tutti con una “taragnata” in piazza.