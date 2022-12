Calolzio. In funzione i distributori automatici di sacchi rossi per utenze domestiche

Dal 1° dicembre in piazza Vittorio Veneto e nel parcheggio dell’Asst a Sala

Per sacchi azzurri e utenze non domestiche continuerà il servizio di distribuzione presso il Comune

CALOLZIOCORTE – Dal primo dicembre i sacchi rossi da 40 e 70 litri saranno erogati attraverso distributori automatici, funzionanti 24 ore, collocati rispettivamente in piazza Vittorio Veneto davanti al municipio e nel parcheggio dell’Asst in località Sala.

Esclusivamente per la distribuzione dei sacchi azzurri e dei sacchi per le utenze non domestiche resta attivo il servizio di distribuzione presso il Comune il giovedì a settimane alterne fino a gennaio o comunque fino a quando tutto il sistema andrà a regime.

La prossima apertura per la distribuzione dei sacchi azzurri e di quelli per utenze non domestiche è per giovedì 15 dicembre dalle 15 alle 17.