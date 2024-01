Calolzio. Lotteria dei commercianti, estratto il numero vincente: “Un successo anche quest’anno”

Sono stati 7.217 i biglietti assegnati. Oltre 100 i commercianti coinvolti nell’iniziativa

CALOLZIOCORTE – “Aspetto a braccia aperte i fortunati vincitori!”. Così Cristina Valsecchi, presidente Confcommercio Valle San Martino e Assessore al Turismo e tempo libero, Grandi eventi e Manifestazioni chiude la diretta Facebook – pubblicata sul gruppo social Sei di Calolzio se… – dopo l’estrazione dei vincitori della Lotteria di Natale dei commercianti, giunta alla 16esima edizione.

Affiancata dal sindaco Marco Ghezzi, Cristina Valsecchi ha estratto i numeri dei quattro biglietti vincitori in diretta dal municipio. Ad aggiudicarsi il primo premio, un’auto MG ZS orange, del valore commerciale di 18mila euro, messa a disposizione da Lario Mobility, è il cliente con il biglietto numero 7214.

Il bollitore Smeg 1,7 lt, secondo premio in palio, va al biglietto numero 2905; i due buoni spesa del valore di 100 euro, terzo e quarto premio, vengono aggiudicati dai biglietti 1697 e 1596.

“Sono davvero molto felice come presidente di Confcommercio Valle San Martino – commenta Cristina Valsecchi – perchè abbiamo consegnato oltre mille biglietti in più ai nostri clienti rispetto all’anno scorso. C’è stata davvero una corsa al biglietto, l’auto ha un valore alto e ha suscitato interesse. I clienti ricorrevano agli acquisti nel weekend perchè lo scontrino valeva come doppio biglietto. La collaborazione di tutti ha portato anche quest’anno al successo dell’iniziativa, la lotteria funziona, piace ai clienti e ai commercianti. Sono un centinaio i negozianti e gli sponsor che hanno aderito alle tante iniziative in occasione del Natale, oltre l’auto in palio abbiamo anche illuminato la nostra città con le luminarie”.

“E’ una bella iniziativa che funziona – aggiunge il sindaco Ghezzi – dobbiamo ringraziare Cristina Valsecchi per l’impegno che mette ogni anno. I negozianti grazie a questa iniziativa hanno un po’ più di ossigeno, visto il periodo non particolarmente favorevole. Speriamo che anche per i prossimi anni i risultati siano sempre migliori. Faccio i miei migliori auguri al vincitore del primo premio!”.

I vincitori hanno un mese di tempo per ritirare i propri premi, rivolgendosi alla sede di Confcommercio Calolzio in corso Dante. In caso di mancato ritiro i premi verranno devoluti in beneficienza all’associazione Volontari del Soccorso di Calolzio.