Domande entro e non oltre le ore 12 del 21 gennaio 2022

CALOLZIOCORTE – La Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello intende concedere in locazione ad uso commerciale la porzione dell’immobile destinata a bar e hotel. L’immobile sarà concesso in locazione a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone mensile a base d’asta di 1.500,00 euro, oltre IVA di legge, pari ad un canone annuo di 18.000,00 euro, oltre IVA di legge, esclusivamente per attività commerciale di somministrazione di alimenti – bevande e ricezione.

La domanda dovrà pervenire con qualsiasi mezzo, presso gli uffici del servizio “Cultura turismo e sport” sesto piano della Provincia di Lecco – corso Matteotti 3 – Lecco (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 12), entro e non oltre le ore 12 del giorno 21/1/2022.

L’avviso pubblico e il bando completo QUI.