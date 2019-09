Calolzio, sabato ‘in passerella’ con la 4^ Sfilata di Moda di Confcommercio

La serata è organizzata da Confcommercio Lecco-zona Valle San Martino

Sfilata e musica, la presidente Cristina Valsecchi: “Iniziative importanti per sostenere negozi e commercio”

CALOLZIO – E’ in calendario sabato 14 settembre in piazza Vittorio Veneto a Calolzio, a partire dalle ore 20.30, la quarta edizione della Sfilata di Moda organizzata da Confcommercio Lecco – zona Valle San Martino.

Soddisfatta la presidente di Zona, Cristina Valsecchi: “Ci aspettiamo una grande serata in occasione del ritorno della Sfilata di Moda a Calolzio. Queste sono iniziative importanti per sostenere i negozi e il commercio. Con questa manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Calolziocorte e di Confcommercio Lecco, si coniugano moda, bellezza e buon gusto: siamo certi che la gente apprezzerà e accorrerà numerosa. Tra negozi e sponsor abbiamo avuto 15 adesioni, alcune anche da fuori Comune: il successo delle edizioni precedenti ha indubbiamente fatto da traino”.

La sfilata, che sarà condotta da un presentatore professionista, vedrà salire in passerella abiti di alta moda, sfoggiati da 13 splendide indossatrici e da 3 modelli, riportando così questo evento tanto atteso nella piazza principale del Comune di Calolziocorte. Durante la serata, che può contare sul sostegno dei commercianti di Calolzio, è previsto anche un intermezzo di musica lirica: “Lo spettacolo durerà un paio d’ore. Non vi nascondo l’impegno profuso nell’organizzazione di tale evento, ma sono sicura che sarà ripagato dalla soddisfazione e dall’apprezzamento dei presenti”.

