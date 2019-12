Calolzio. Scambio di auguri in casa Volontari del Soccorso

Fabio Mauri nominato socio onorario

Il presidente Carsana “Grazie per tutto quello che fate”

CALOLZIOCORTE – “Grazie a tutti i volontari che hanno organizzato questo brindisi di Natale perché ci hanno messo tanto impegno e passione”. Il presidente dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte Roberto Carsana ha salutato tutti i volontari, parenti e amici che oggi pomeriggio, sabato, hanno partecipato al tradizionale scambio di auguri.

“Siamo una associazione composta da 301 volontari e, purtroppo, negli ultimi mesi siamo stati costretti ad assumere due dipendenti per coprire tutti i turni diurni – ha detto -. Ormai la gente che va in pensione in età relativamente giovane è sempre più rara, perciò abbiamo dovuto ricorrere a questi due nuovi inserimenti. Per dare due dati significativi, dall’inizio dell’anno a oggi abbiamo fatto 7780 servizi, con una media di 22 servizi al giorno“.

I Volontari del Soccorso hanno anche potuto rinnovare il parco mezzi: “Abbiamo avuto la fortuna di ricevere in dono una macchina nuova, una Fiat Qubo, e un’ambulanza nuova – ha continuato Carsana -. Voglio ringraziare tutti i volontari che ci permettono di raggiungere questi numeri: in pochi non si fa nulla, ma ci vuole la collaborazione di tutti per poter svolgere un lavoro ambio e capillare su tutto il territorio della Valle San Martino. Un grazie a tutte le associazioni con cui collaboriamo e che oggi sono qui presenti”.

Alla piccola festa hanno partecipato anche il presidente della Comunità Montana e vicesindaco di Vercurago Carlo Greppi, il sindaco di Monte Marenzo Paola Colombo, l’assessore di Erve Giovanna Milesi e l’assessore di Calolzio Tina Balossi: tutti hanno sottolineato il valore umano del servizio che svolgono i volontari e quanto sia prezioso il tempo impiegato per aiutare tante persone. Presente anche il presidente provinciale Anpas Nunzio Ferrigno.

Prima del brindisi conclusivo, la benedizione del parroco di Pascolo e Vercurago don Andrea Pirletti e la premiazione di Fabio Mauri che è stato nominato socio onorario per raggiunti limiti di età.