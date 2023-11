Calolzio si prepara alle feste, arrivano luminarie e albero di Natale

Presto sarà montata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Vittorio Veneto

Cristina Valsecchi: “Stiamo definendo anche una serie di iniziativa. Fondamentale il sostegno di commercianti e sponsor”

CALOLZIOCORTE – Sono state installate nei giorni scorsi le luminarie di Natale per le vie del centro città mentre ieri, domenica, è stato posizionato il grande albero di Natale in piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio. La città di Calolziocorte si prepara alle imminenti festività natalizie, ma è solo l’inizio perché presto sarà posizionata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

“Abbiamo cominciato a lavorare per il prossimo Natale per regalare ai cittadini la giusta atmosfera con l’augurio che sia un periodo di spensieratezza per tutti – ha sottolineato l’assessore Cristina Valsecchi -. Dopo l’installazione dell’albero di Natale e delle luminarie, presto verrà montata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio sempre in piazza Vittorio Veneto”.

Cristina Valsecchi sta lavorando anche a un ricco programma di eventi: “In collaborazione con la Pro Loco di Calolzio stiamo definendo una serie di iniziative che presto comunicheremo in maniera dettagliata alla cittadinanza – ha concluso Valsecchi -. E’ importante sottolineare il fondamentale sostegno di commercianti e sponsor calolziesi che hanno fatto in modo che non ci siano spese a carico dell’amministrazione comunale”.