Appuntamento benefico domenica 19 maggio in piazza Vittorio Veneto

A seguire taragnata con gli Alpini: “Tutti sono invitati alla camminata, speriamo che l’adesione sia massiccia”

CALOLZIOCORTE – Dopo il rinvio a causa della pioggia di due settimane fa, domenica 19 maggio torna il tradizionale appuntamento con la solidarietà organizzato dal Gruppo Alpini di Calolziocorte in favore dell’associazione Paolo Belli.

E’ in programma la camminata “Stop leucemia”. Una camminata non competitiva di 6 chilometri a passo libero nel parco dell’Adda.

Il ritrovo è fissato in piazza Vittorio Veneto alle 8.30, il via alla camminata è previsto per le 9. A seguire ci saranno le premiazioni. Il ricavato sarà devoluto per le attrezzature della Casa del Sole e del centro Paolo Belli.

“A conclusione della manifestazione, organizzeranno una taragnata in piazza e inoltre sarà possibile assaggiare altre specialità tipiche del territorio – ha detto il vice capogruppo Valentino Mainetti -. Tutta la popolazione è invitata. Vista la finalità benefica dell’evento l’augurio è che la partecipazione sia elevata”.