Calolziocorte: l’istituto comprensivo verso un rientro a scuola “normale”

Comuni al lavoro per sistemare eventuali necessità sui vari plessi

L’obiettivo è evitare suddivisioni delle classi o una riduzione del tempo scuola

CALOLZIOCORTE – L’istituto comprensivo di Calolziocorte ha plessi diffusi nei 5 comuni della Valle San Martino (Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte Marenzo e Vercurago) è quindi necessario che ci sia un’offerta didattica coerente in tutti i plessi dei vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria).

Questo ciò che più preme ai sindaci Luca Pigazzini (Carenno), Giancarlo Valsecchi (Erve), Paola Colombo (Monte Marenzo) e Paolo Lozza (Vercurago) che, attraverso un comunicato stampa, hanno fatto il punto delle situazione a poco più di un mese dal rientro a scuola dopo l’emergenza covid.

“In queste settimane, in collaborazione con la direzione dell’istituto comprensivo, abbiamo effettuato verifiche sugli spazi a disposizione nei vari plessi in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Abbiamo avuto conferma dell’idoneità degli stessi rispetto alle norme di contenimento per emergenza covid per quanto riguarda Carenno, Erve, Monte Marenzo e Vercurago. Grazie poi anche ai fondi messi a disposizione del Ministero dell’istruzione per i comuni e istituzioni scolastiche andremo a intervenire per sistemare eventuali necessità su pareti, arredi, attrezzature informatiche o altro”.

“Abbiamo appreso poi dai giornali che anche il comune di Calolziocorte sta operando per risolvere le criticità presenti nei plessi del suo territorio per garantire un avvio di anno scolastico senza restrizioni come la suddivisione in gruppi delle classi – continuano i sindaci -. Siamo certi che questo sforzo messo in atto da tutti i soggetti coinvolti riuscirà a evitare anche una riduzione del tempo scuola che viceversa, a cascata per uniformità di offerta didattica, dovrebbe riguardare anche i plessi dei comuni che invece non hanno problemi anche con le norme di prevenzione sanitaria cui tutti siamo sottoposti”.