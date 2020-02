Calolziocorte. Polizia Locale, nel 2019 calano le contravvenzioni

993 le infrazioni rilevate contro le 1274 del 2018

“Grazie a tutti gli agenti che si son fatti in quattro per svolgere tutta l’attività”

CALOLZIOCORTE – “Un grazie al comandante Andrea Gavazzi e a tutti gli agenti del comando di Polizia Locale perché anche quest’anno si sono fatti in quattro per portare avanti tutta l’attività”.

L’assessore Luca Caremi ha illustrato oggi pomeriggio, giovedì, i dati sull’attività della Polizia Locale di Calolziocorte. Un dato su tutti balza all’occhio: la diminuzione delle infrazioni rilevate che sono passate dalle 1274 del 2018 alle 993 del 2019 con un risultato in termini di denaro che è passato da 161.137 euro a 122.730 euro.

“Le problematiche sono essenzialmente due – ha spiegato l’assessore – in primo luogo gli agenti devono far fronte a una carenza di organico, ma il lavoro d’ufficio va portato avanti sempre e comunque, indipendentemente dal numero di agenti. In secondo luogo il malfunzionamento dei parcometri ha impedito di elevare sanzioni per divieto di sosta. Controlli che peraltro sono ripartiti in questi primi mesi dell’anno visto che ora i parcometri funzionano meglio”.

In lieve aumento, invece, il numero degli incidenti stradali: quelli con feriti sono passati da 22 a 31, mentre quelli senza feriti sono passati da 22 a 19 (mentre nel 2019 non ci sono stati incidenti mortali).

Abbandono dei rifiuti

La Polizia Locale è impegnata anche sul fronte ambientale, assieme all’assessore Aldo Valsecchi, per quanto riguarda l’abbandono dei rifiuti: “Con le fototrappole, in via Grigne a Rossino, siamo riusciti ad individuare ben tre diverse persone che abbandonavano i rifiuti – ha spiegato Caremi -. In tutti i casi si trattava di rifiuti domestici, non capisco perché lasciare la spazzatura in strada quando il servizio di raccolta gestito da Silea funziona bene. Altro problema su cui ci concentreremo a partire dalla primavera è l’errato utilizzo dei cestini per buttare i rifiuti domestici”.

Nuovo comando, ausiliario e videosorveglianza

L’amministrazione comunale vuole affidare la gestione dei parcheggi a operatori del settore che metterebbero a disposizione un ausiliario del traffico per la manutenzione dei parcometri ed eventuali multe per divieto di sosta: “Abbiamo già parlato con alcuni operatori che hanno visionato anche il parcheggio sotterraneo sotto la stazione, nella zona dell’interscambio ferro-gomma – ha detto Caremi -. Proprio quel parcheggio è inserito in un progetto più ampio di videosorveglianza a cui è legato anche lo spostamento del nuovo comando di Polizia Locale proprio in zona stazione. Il ‘problema’ è collegare il nuovo comando alla rete dati del municipio e per farlo è necessario tirare un cavo di fibra ottica. Anche questo aspetto rientra nel bando da 150.000 euro per la videosorveglianza. Se tutto va bene tra maggio e giugno si dovrebbero assegnare i lavori e per settembre il comando potrebbe trasferirsi nella nuova struttura”.

Telecamere e sicurezza

“Stiamo avviando infine un progetto di controllo di vicinato già partito anche in altri comuni del territorio – ha detto l’assessore -. Abbiamo già iniziato il dialogo con alcune associazioni per capire la loro disponibilità e far partire il progetto. Sempre in ottica sicurezza stiamo anche pensando a una formula di sponsorizzazione per le telecamere. Il nuovo impianto di videosorveglianza, infatti, sarà in grado di sopportare un maggior carico di telecamere. Nel caso in cui un gruppo di cittadini o una zona avesse particolari esigenze, i privati potrebbero acquistare la telecamera per poi cederla al comune al fine di metterla nel circuito a disposizione delle forze dell’ordine, stiamo valutando se è possibile farlo”.

POLIZIA LOCALE, ECCO I DATI DEL 2019