Carenno festeggia i 107 anni della signora Chiara Rigamonti

Sindaco, vice sindaco e parroco hanno portato i loro auguri

Una bella festa per un traguardo importante: la signora Rigamonti compie 107 anni

CARENNO – Una piccola festa a sorpresa per celebrare un traguardo importante. Oggi, 7 agosto, Chiara Rigamonti ha compiuto la bellezza di 107 anni.

Il parroco don Angelo Riva, il sindaco Luca Pigazzini e il vice sindaco Gabriella Zaina sono andati a trovare personalmente la signora Rigamonti per porgerle i più sentiti auguri.

Chiara Rigamonti rappresenta un vero e proprio pezzo di storia di Carenno: nata nel 1912, ha svolto il ruolo di segretaria in comune ai tempi del Fascismo. In tanti ricordano il suo negozietto di frutta e verdura (che ha gestito fino a metà degli anni ’70) in centro paese e in tanti ricordano i bambini che tiravano la gonna della mamma per entrare perché in quel piccolo negozio c’erano anche i giochi.

Donna dalla tempra forte, ancor oggi è lucidissima e con la risposta sempre pronta. Fino all’età di 105 anni la si vedeva ancora girare in paese per andare a fare la spesa o per andare a Messa.

Suora laica francescana, è stata anche molto attiva in parrocchia dove ha fatto volontariato per molti anni. Dietro a un carattere forte, però, ha sempre mostrato un animo generoso pronto ad aiutare gli altri.

E a chi le chiede il segreto di una vita così longeva risponde con una battuta: “Il fatto di non essermi mai sposata!”

Chiara Rigamonti, oggi pomeriggio, ha vissuto il piccolo momento di festa con una fetta di torta e un bicchiere di spumante stretta dall’abbraccio dei numerosi pronipoti che le hanno augurato una vita ancora lunga!