A Roma prima nazionale del docufilm sul Centro Diurno Disabili di Calolzio

“Come Rugiada”, un racconto delicato e suggestivo

Giovedì 14 novembre presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica

CALOLZIOCORTE – Il regista Carlo Limonta ha firmato il docufilm “Come Rugiada”, un racconto delicato e suggestivo delle persone che frequentano il Centro Diurno Disabili di Calolziocorte, dei loro genitori e degli operatori che gestiscono la struttura.

L’opera è promossa dall’Associazione Lo Specchio, che da oltre 30 anni ha un profondo legame con il Centro Diurno Disabili, in collaborazione con l’Associazione UPper di Monte Marenzo. “Con questo film si vuole far emergere una realtà mai raccontata di grande valore sociale e umano, patrimonio del nostro territorio, esperienza virtuosa replicabile da ogni servizio pubblico dedicato alle persone disabili e, più in generale, fragili”.

Giovedì 14 novembre alle ore 15, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica ci sarà la prima nazionale su iniziativa del Senatore lecchese Tino Magni. Saranno presenti, oltre al regista, anche il presidente dell’associazione Lo Specchio Alberto Nava e lo sceneggiatore Angelo Gandolfi.

Durante il pomeriggio verranno letti i saluti dell’Onorevole Alessandra Locatelli, Ministro per la Disabilità, interverranno la Senatrice Mariolina Castellone, il Senatore Francesco Zaffini e il Senatore Sandro Zampa.