Da Torre de’ Busi il piccolo Massimiliano con un fungo da 810 grammi

Il piccolo Massimiliano con un porcino da 810 grammi

Il maxi fungo trovato nei giorni scorsi in Val Muggiasca

TORRE DE’ BUSI – Dopo la piccola Alice con un porcino da 700 grammi, ecco la foto di Massimiliano da Torre de’ Busi che ha trovato un fungo di poco più di 8 etti, 810 grammi per l’esattezza.

Il maxi porcino è stato trovato in Val Muggiasca e, nella foto, si vede tutta la felicità del piccolo Massimiliano per il ricco bottino.

Il 2019 si conferma un anno record per la raccolta dei funghi. In questi giorni sono molti i fungiatt che sui nostri monti trovano svariati chili di porcini, bisogna tornare indietro di parecchi anni per ricordare un anno così buono…