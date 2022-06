Domenica 12 giugno torna la Camminata Alpina a Calolziocorte

Partenza alle 9.30 dal Parco degli Alpini in via Marconi

L’appuntamento è organizzato dal gruppo “Pippo Milesi”

CALOLZIOCORTE – Domenica 12 giugno torna la Camminata Alpina con l’organizzazione del gruppo “Pippo Milesi” di Calolziocorte. Partenza e arrivo sono fissati presso il Parco degli Alpini in via Marconi. Ritrovo alle ore 9 e partenza alle 9.30 per affrontare un percorso di circa 7 chilometri. Costo iscrizione 5 euro, ad ogni partecipante verrà offerto un gadget personalizzato dell’evento. L’appuntamento sportivo rientra nel calendario dei festeggiamenti per il 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini (in caso di maltempo la manifestazione sarà cancellata).