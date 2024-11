Festa d’Autunno a Calolziocorte, un pomeriggio all’insegna di socialità e solidarietà

L’evento è organizzato dal Circo Arci Spazio Condiviso

Appuntamento per sabato 16 novembre a partire dalle ore 15

CALOLZIOCORTE – “Festa d’Autunno” è l’evento che celebra i sapori, i colori e le tradizioni di questa stagione. Organizzato dal Circolo Arci Spazio Condiviso, sarà un pomeriggio all’insegna della socialità e della solidarietà.

La festa offrirà un ricco programma di attività per tutte le età: caldarroste e vin brulé per riscaldare l’atmosfera con i sapori tipici dell’autunno, e laboratori creativi per bambini, realizzati grazie alla preziosa collaborazione degli utenti e degli operatori dello SFA (Servizio di Formazione alle Autonomie) della Cooperativa La Vecchia Quercia, che coinvolgeranno i più piccoli in attività stimolanti e divertenti.

Sarà possibile anche gustare una merenda preparata con cura dalle donne del progetto “Tea Time“, uno spazio di incontro, socializzazione e condivisione per donne, promosso da Spazio Condiviso. Nel cortile esterno del circolo, verrà allestita una mostra mercato che vedrà la partecipazione di artigiani e soci, con esposizioni di: una bancarella dedicata al miele, creazioni artistiche a maglia, prodotti di pelletteria e ceramiche, e stand che presenteranno i progetti dello SFA della Cooperativa La Vecchia Quercia.

Le donne del progetto “Tea Time” organizzeranno alcuni stand per favorire lo scambio di abiti, un’opportunità per promuovere la sostenibilità e la condivisione.

“L’evento non è solo un’occasione per celebrare l’autunno, ma anche un momento per valorizzare i progetti sociali e solidali che arricchiscono il territorio, sostenendo la comunità e rafforzando i legami locali” spiegano dall’organizzazione.

L’ingresso è gratuito con tessera Arci. Per chi non fosse ancora tesserato, sarà possibile richiedere la tessera direttamente presso il circolo. L’appuntamento è per il 16 novembre, a partire dalle ore 15, in Piazza Regazzoni 7, a Calolziocorte.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 347/663 8136 o mandare una e-mail a segreteria@spaziocondiviso.net