Una trentina di nuovi posti auto a disposizione della frazione calolziese

Giunto a conclusione il lungo iter per la permuta di proprietà

CALOLZIOCORTE – Dopo una lunga serie di passaggi burocratici l’amministrazione di Calolziocorte è riuscita a portare a compimento la permuta di proprietà tra la parrocchia e il comune. La questione era sul tavolo da diverso tempo e nei giorni scorsi l’iter è arrivato a conclusione, perciò non c’è più nessun ostacolo per la realizzazione di un nuovo parcheggio di una trentina di posti nel cuore della frazione di Foppenico.

La permuta tra parrocchia e comune riguarda l’attuale oratorio di Foppenico che, in passato, era un asilo di proprietà comunale. Il comune perciò ha ceduto alla parrocchia lo stabile che si affaccia su piazza Verdi e ha acquisito il vecchio oratorio accanto alla chiesa di San Michele, in via F.lli Calvi, dove ci sono anche il vecchio cinema parrocchiale e la casa del coadiutore.

“I lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio saranno a carico della proprietà di Acqua e Sapone nell’ambito della convenzione che portò alla costruzione del negozio di corso Europa – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi -. Il comune non spenderà nulla, ma incasserà anche i 375.000 euro previsti come compensazione nella permuta con la parrocchia. La frazione, invece, potrà contare su una trentina di posti auto in più che in quella zona sono più che mai necessari”.