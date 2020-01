Gli Alpini di Calolzio premiano Renzo Galli con la targa della solidarietà

Questa mattina l’assemblea del gruppo Pippo Milesi

Premiato Renzo Galli. Le Penne Nere si preparano al 90°

CALOLZIOCORTE – Si è svolta oggi, 26 gennaio, nella sala Papa Giovanni XXIII l’assemblea del gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolziocorte. Il ritrovo è stato anche l’occasione per la tradizionale consegna della targa della Solidarietà Alpina calolziese. Le Penne Nere hanno voluto premiare Renzo Galli che, dalla bellezza di 75 anni, fa parte del Premiato corpo musicale Gaetano Donizetti.

“Dal 1945 è membro della banda e ha investito molto tempo per far crescere giovani musicisti – ha detto il capogruppo Claudio Prati -. Per questo suo silenzioso ma costante impegno in un’associazione del paese abbiamo pensato di consegnare a Renzo la targa della Solidarietà Alpina”.

“Ringrazio tutti perché per me è un onore ricevere questo premio – ha detto Renzo Galli – Questi sono gesti che rimangono nel cuore”. Alla premiazioni erano presenti i famigliari di Renzo Galli oltre al presidente della banda Paolo Autelitano.

L’assemblea è proseguita con il resoconto da parte del capogruppo Prati delle attività svolte nel 2019 e con la programmazione per il 2020, anno in cui la sezione Alpini di Calolzio festeggerà il 90° di fondazione: “C’è tanto lavoro da fare e chiedo l’aiuto di tutti. Con il prossimo consiglio bisognerà cominciare a parlare del programma per i festeggiamenti dei 90 anni della sezione, di cose da organizzare ce ne saranno molte perciò vi voglio tutti presenti”.

All’assemblea ha partecipato anche Stefano Casetto, coordinatore degli Alpini per la zona della Valle San Martino: “Il ricambio generazione purtroppo non c’è, ma con il Campo Scuola stiamo cercando di avvicinare dei ragazzi alla realtà Alpina. Con fatica ci stiamo riuscendo e c’è un gruppetto di 18enni che ci sta dando una mano. L’anno scorso a Vercurago abbiamo avuto 180 bambini iscritti e quest’anno puntiamo ad arrivare a 200”.

I ringraziamenti agli Alpini sono arrivati anche dal sindaco di Calolzio Marco Ghezzi per la collaborazione ai molteplici eventi che si svolgono in città. Il sindaco ha confermato l’aiuto del comune per l’organizzazione del 90esimo.

Durante la giornata di oggi si stanno anche svolgendo le votazioni per l’elezione del nuovo direttivo. Sarà possibile votare fino alle 17 per il nuovo capogruppo e il nuovo consiglio direttivo.