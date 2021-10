Grazie all’iniziativa di Remigio Morelli il Cdd Rugiada avrà una nuova libreria

Raccolta di fondi a favore del Centro Diurno Disabili di Calolziocorte

Grazie all’aiuto di clienti e amici il parrucchiere di Olginate ha dato vita a una raccolta fondi

CALOLZIOCORTE – L’iniziativa arriva da Remigio Morelli, noto parrucchiere di Olginate, già conosciuto per il suo impegno a favore della comunità e della solidarietà. Remigio è da anni impegnato con diversi progetti a sostegno delle persone più fragili e fin dal 2011 è stato il promotore dell’iniziativa “Sapersi donare”: “Perché il dono ci fa capire che, nelle nostre profondità, ci sono il desiderio e la capacità di fare del bene incondizionato. Un’altra goccia nella vastità dell’oceano che però, senza quella goccia, non sarebbe tale: grazie”.

Remigio Morelli ha promosso con amici e clienti anche una raccolta fondi a favore del Centro Diurno Disabili “Rugiada”, un servizio socio sanitario semiresidenziale del Comune di Calolziocorte che fa parte della rete dei servizi per la disabilità della provincia di Lecco e ospita diciannove disabili gravi e gravissimi. Da anni l’Amministrazione comunale di Calolziocorte sta portando avanti un progetto di ammodernamento dell’arredamento del centro: l’anno scorso sono stati sostituiti tutti i mobili della cucina ed ora è in programma il cambio di quelli dell’ampio salone centrale.

Con la donazione si procederà all’acquisto di una libreria. “Al signor Remigio Morelli vanno quindi i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale di Calolziocorte e in particolare i miei – ha detto l’assessore ai servizi sociali Tina Balossi – per la sensibilità dimostrata e perché l’iniziativa è un’occasione per sostenere il Centro concretamente ma anche per farlo conoscere e apprezzare nel territorio”.