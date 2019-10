Il 13 novembre tutti gli studenti di Calolzio in marcia per la pace

Un’iniziativa volta a sviluppare il senso civico dei cittadini

“Stendiamo lenzuola di pace per un prato di pace”

CALOLZIOCORTE – A Calolziocorte torna la marcia della pace che coinvolgerà tutte le scuole di Calolziocorte (primaria, secondaria e scuola dell’infanzia). “Stendiamo lenzuola di pace per un prato di pace” questo lo slogan dell’iniziativa in programma mercoledì 13 novembre e che vedrà la partecipazione dei gruppi di cammino e dei volontari del Piedibus.

I ragazzi, come di consueto, partiranno dalle rispettive scuole per ritrovarsi al Lavello intorno alle 9.50 dove daranno vita a un incontro festoso e colorato (in caso di maltempo l’evento è rinviato al giorno successivo con lo stesso programma).

Sempre per quanto riguarda le iniziative legate alle scuole, il 4 novembre alle ore 9.20 circa le scuole primarie, la secondaria Manzoni e l’Istituto Rota celebreranno la giornata dell’Unità di Italia e delle Forze Armate.

“Queste iniziative si inseriscono in un progetto più ampio denominato ‘Cittadinanza e Legalità’ inserito nel PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa) che ha come obiettivi quello di sviluppare il senso civico dell’essere cittadino attraverso la partecipazione e la rappresentatività; permettere agli allievi di confrontarsi, avviandoli, in tal modo, all’effettiva pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, bisogni, desideri, nell’esercizio consapevole dei propri e altrui diritti; affrontare l’idea della cittadinanza attiva avvicinando gli allievi alla conoscenza dell’insieme di convenzioni, leggi e regole che caratterizzano la nostra società civile, per rafforzare il concetto di identità e quei valori di rispetto e di convivenza civile che aiutano a diventare adulti e responsabili” hanno fatto sapere dall’istituto comprensivo.