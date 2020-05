In questo 1° Maggio la Polisportiva Monte Marenzo ringrazia i medici di base

Un gesto simbolico che si estende a tutti i sanitari

“Grazie di cuore a chi sta combattendo in prima linea”

MONTE MARENZO – Un gesto semplice per sottolineare che tutto ciò che diamo per scontato probabilmente scontato non è. La Polisportiva Monte Marenzo in questo 1° maggio ha voluto ringraziare i tre medici di base che operano in paese.

Un grazie simbolico che vuole abbracciare tutti i medici di base e tutto il personale sanitario che in questi giorni difficili stanno lavorando duramente per contrastare il coronavirus.

“In questo momento particolare di emergenza coronavirus, in cui le parole d’ordine dei medici sono: resistere, precauzioni, lavarsi spesso le mani, mantenere le distanze, indossare mascherine e dispositivi di sicurezza, dobbiamo dire grazie a tutti i medici degli ospedali, infermieri, personale sanitario delle case di riposo e volontari – ha detto il responsabile dell’area sociale Angelo Fontana -. Un grazie di cuore ai medici di base impegnati in prima linea nella lotta contro un nemico invisibile. In modo particolare, il nostro grazie va ai medici di Monte Marenzo e della vicina Torre de’ Busi: Marco Agudio, Enrico Sala e Giovanni Locatelli“.