Al Lavello le bancarelle dello Street Food dai sapori europei

L’assessore Valsecchi: “E’ il primo evento dell’estate”. Confesercenti: “Un segnale di ripartenza”

CALOLZIO – Taglio del nastro in mattinata allo “Street Food On Tour” al Lavello di Calolziocorte: 23 bancarelle (quasi una decina in più dello scorso anno) in tutto per gustare i sapori più diversi del cosiddetto ‘cibo di strada’ nelle specialità europee ma anche di altre aree del mondo, senza dimenticare le peculiarità di alcune regioni del nostro Bel Paese.

“E’ il quarto anno di questa manifestazione ed è uno dei primi eventi di questa estate a Calolzio – ha ricordato l’assessore comunale Cristina Valsecchi che ha tenuto a ‘battesimo’ questa nuova edizione – è un evento che fa vivere il nostro territorio”.

Lo Street Food resterà a Calolzio fino a domenica “Avremmo voluto realizzare anche un concerto in questi tre giorni ma, vista la situazione legata all’emergenza sanitaria, abbiamo preferito evitare. Allestiremo però degli schermi per la partita degli Europei di questa sera, da sabato ci saranno anche i gonfiabili e altri giochi per i bimbi. Abbiamo quindi cercato di arricchire questa iniziativa”.

Un evento che vede la collaborazione tra Comune di Calolzio e Confesercenti Bergamo: “L’unione fa la forza – ha sottolineato Cesare Rossi di Confesercenti – allestiamo eventi come questo anche in altre città ma Calolzio è sicuramente una delle location più belle. E’ uno dei primi street food che organizziamo quest’anno, è un segnale di ripresa, importante per i cittadini ma anche per gli operatori del settore che finalmente possono tornare a lavorare”.

Uno street food in ‘sicurezza, come sottolineato dagli organizzatori: tavoli distanziati, obbligo di mascherina, accessi perimetrali. “E’ anche l’occasione per collaudare l’ultima parte di lavori effettuati qui al Lavello” ha sottolineato il sindaco Marco Ghezzi.