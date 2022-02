L’Agenzia delle Entrate all’istituto Rota per una lezione su fisco e legalità

Coinvolte le classi quinte dell’indirizzo Amministrazione Finanza Marketing

“Un momento di applicazione concreta degli aspetti teorici che vengono studiati in classe”

CALOLZIOCORTE – Fisco e scuola per seminare legalità. E’ questo il titolo dell’iniziativa che ormai da qualche anno (covid permettendo) l’istituto superiore Lorenzo Rota di Calolziocorte porta avanti con l’Agenzia delle Entrate. Nella mattinata di oggi, 22 febbraio, le classi quinte dell’indirizzo Amministrazione Finanza Marketing (AFM) coordinate dal professore di Economia Aziendale Angelo Pepe hanno potuto partecipare a una lezione “particolare”.

“Con questa iniziativa i nostri studenti possono vivere un momento di applicazione concreta degli aspetti teorici che studiano nelle discipline giuridiche ed economiche – ha detto il dirigente Maurizio Canfora -. Un’occasione di confronto tra ciò che si studia e ciò che in concreto accade fuori dalla scuola, il rapporto che si instaura tra cittadino e amministrazione finanziaria. Una comprensione dei principi che riguardano il dovere dei cittadini di partecipare alla spesa pubblica e nello stesso tempo l’aspettativa di ricevere servizi di buon livello che garantiscano il benessere collettivo oltre che individuale”.

Presenti i funzionari dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che hanno spiegato agli studenti il funzionamento dei due uffici e l’importanza del lavoro che svolgono: “Oggi è una giornata importante perché c’è collaborazione tra istituzioni e scuola, e quando c’è collaborazione le cose funzionano bene – hanno detto i funzionari -. Credo sia un incontro interessante: non sarà didattica perché non è il nostro mestiere, ma piuttosto un dialogo con voi studenti, che siete il futuro del nostro Paese, per far capire perché è necessario pagar le tasse e a cosa servono i soldi che tutti noi paghiamo”.

Dopo il periodo di “isolamento” delle scuole a causa della pandemia, l’istituto superiore Lorenzo Rota, sempre attendo a questo tipo di attività, ha ricominciato con un incontro interessante che, al di là della valenza didattica, conteneva in sé anche importanti risvolti civici.