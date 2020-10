L’ambulatorio mobile fa tappa a Calolzio il 12 ottobre e il 2 dicembre

Il camper sarà posizionato al Lavello difronte al Dancing

Per informazioni sull’accesso alle prestazioni 0341 188 188 2

CALOLZIOCORTE – L’ambulatorio mobile itinerante era stato presentato qualche settimana fa all’ospedale di Lecco alla presenza dell’assessore regionale Giulio Gallera. Un modo per essere più vicini ai pazienti, specialmente quelli cronici, in un periodo come quello del covid dove recarsi in ospedale può essere più complicato.

L’attività, grazie al personale sanitario della Cooperativa Cosma, ha preso il via alla fine dello scorso mese di settembre con un’agenda che coprirà tutti i principali centri (ma anche alcuni periferici, specialmente nelle zone più decentrate) della provincia lecchese.

In questa prima fase le prestazioni verranno effettuate solo su pazienti con esenzione ticket (la maggior parte con patologie croniche). Il mezzo è dotato di tre diversi ambulatori con accesso diversificato e l’accesso alla prestazione avverrà dopo la misurazione della temperatura. La programmazione delle visite e delle prestazioni verrà organizzata dai Centri servizi di Cosma in stretta collaborazione con i medici di zona e l’Asst di Lecco. I referti degli esami verranno consegnati tramite il proprio medico di base. Per maggiori informazioni 0341 188 188 2.

“Ringrazio il dottor Giovanni Locatelli e coordinatore di zona e la signora Roberta Pezzali con i quali ho condiviso con piacere l’organizzazione di queste giornate dedicate alla salute – ha detto l’assessore ai servizi sociali Tina Balossi -. Spero siano apprezzate per poter in futuro avvalerci nuovamente di questa opportunità”.

L’ambulatorio mobile sarà presente a Calolziocorte, nella zona pedonale di viale De Gasperi al Lavello (difronte al Dancing), lunedì 12 ottobre e mercoledì 2 dicembre dalle ore 8.30 alle 18.