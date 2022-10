La giornata si aprirà con la Santa Messa alle 10.30 nella chiesa della parrocchia di Sala

Sabato 29 ottobre, presso la scuola Cittadini, in scena la commedia teatrale “Sior Todaro Brontolon”

CALOLZIOCORTE – Mancano pochi giorni alla tradizionale “Festa del Donatore”, organizzata dall’Avis di Calolziocorte che festeggia il 57° anniversario di fondazione, in programma domenica 23 ottobre. Il programma prevede la celebrazione della Santa Messa e la premiazione degli avisini che hanno raggiunto importanti traguardi (saranno premiati in presenza gli avisini che hanno superato le 50 donazioni, tutti gli altri riceveranno il diploma di benemerenza a casa, mentre sarà possibile ritirare la spilla in sede).

Ad ospitare la giornata di festa sarà la parrocchia “Santi Cosma e Damiano” della frazione Sala, con la Santa Messa alle ore 10.30 e, a seguire, le premiazioni che si terranno nel vicino oratorio, presso il salone “don Duci”, e il rinfresco per tutti. Quest’anno i premiati saranno complessivamente 83. Invitati alla “57^ Festa del Donatore” saranno, oltre ai soci donatori e simpatizzanti, le autorità locali, le Avis consorelle e tutte le associazioni della città di Calolziocorte.

L’Avis Calolzio ricorda l’importante appuntamento in programma sabato 29 ottobre con la commedia teatrale “Sior Todaro Brontolon”, proposta dalla Compagnia “La Sarabanda” di Olgiate Molgora, che andrà in scena sul palco del teatro della scuola “Caterina Cittadini”, piazza Regazzoni, 2 a Calolziocorte (ingesso libero). Lo spettacolo teatrale concluderà la carrellata di eventi nell’ambito dell’iniziativa “Festeggiano Insieme Ottobre 2022”, svolto in collaborazione con il Gruppo Aido di Calolziocorte.

