Le scuole di Calolzio celebrano la giornata della pace e della poesia

La giornata si inserisce nell’ambito della Settimana della Pace

Gli studenti sono impegnati a diffondere per la città canti, poesie, riflessioni sul tema della pace

CALOLZIOCORTE – Gli studenti delle scuole di Calolziocorte hanno celebrato oggi, 21 marzo, la giornata della pace e della poesia. Tutti i bambini sono usciti da scuola con un fiore simbolo della pace. La giornata si inserisce nell’ambito della Settimana della Pace che si concluderà venerdì 24 marzo.

E’ il terzo anno che l’istituto comprensivo di Calolziocorte dà vita a questa serie di eventi in cui i bambini e i ragazzi sono impegnati in momenti e luoghi diversi del comune di Calolziocorte per diffondere canti, poesie, riflessioni sul tema della pace. Gli studenti, proprio in questi giorni, stanno distribuendo simboli della pace ai passanti e posizionando striscioni e cartelli a tema per le vie.

La Settimana della Pace si inserisce all’interno del progetto “Scuole di pace… per la pace”, attivo dal 2016. Dopo la giornata clou di oggi, le manifestazioni proseguiranno in giro per la città fino a venerdì prossimo.