Lorentino dà il benvenuto al nuovo parroco, domani sarà festa a Carenno

Don Marcello Crotti accolto con grande calore dalla piccola frazione di Calolzio

Domenica 10 ottobre alle ore 9.30 sarà la comunità di Carenno a salutare il nuovo parroco

CALOLZIOCORTE – Il nuovo parroco don Marcello Crotti, oggi pomeriggio, ha fatto il suo ingresso a Lorentino, piccola frazione montana di Calolziocorte. Già vice parroco a Seriate, da oggi don Marcello è ufficialmente alla guida della parrocchia di Carenno e Lorentino-Sopracornola.

Ad accoglierlo sul sagrato della chiesa il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e il vice sindaco Aldo Valsecchi, insieme a tutta la comunità di Lorentino. “Sappiamo che arriva nei nostri territori con tanto entusiasmo e credo che sicuramente sarà ripagato dalla comunità di Lorentino – ha detto il sindaco -. Qui c’è ancora un tessuto sociale saldo e forte e sono sicuro che non avrà problemi a trovare collaborazione e aiuto. Anche da parte dell’amministrazione comunale ci sarà la massima collaborazione come è con tutti i sacerdoti della nostra città. Rinnovo il mio benvenuto”.

Quindi una rappresentante della comunità di Lorentino ha letto una lettera di benvenuto a nome di tutti i cittadini: “Oggi è una giornata speciale e indimenticabile. Siamo riuniti qui davanti alla nostra chiesa per accogliere don Marcello, il nuovo pastore che nel nome del Signore nutrirà le nostre anime e condividerà con noi il cammino della vita. Caro don Marcello, come comunità vogliamo fin da ora aprire i nostri cuori alla novità che Dio ci offre attraverso il tuo ministero e predisporti a bere l’acqua della parola di cui siamo assetati. Con te ci mettiamo subito in cammino perché sappiamo che il Signore porta le nostre strade sempre più in là dei nostri desideri. Insieme con te ci predisponiamo a lasciarci sorprendere dall’amore sconfinato di Dio che non delude mai. ‘Benedetto colui che viene nel nome del Signore’ con queste solenni parole ti diamo il benvenuto, riconoscendo nella tua venuta tra noi la presenza del Signore che custodisce come pastore amoroso il suo gregge e lo conduce ai pascoli della vita. Ti diamo il benvenuto caro don Marcello, che la tua permanenza tra noi sia fonte di gioia e di forza. In un corale abbraccio la comunità di Lorentino ti apre le sue porte. Benvenuto!”

Il nuovo parroco, visibilmente emozionato ha salutato i “suoi” chierichetti prima della Santa Messa celebrata dal delegato del Vescovo che ha segnato l’ingresso ufficiale di don Marcello nella sua nuova comunità.

Domani, domenica, alle ore 10 la Santa Messa di ingresso a Carenno con il ritrovo sul sagrato della chiesa alle ore 9.30 quando la comunità accoglierà il nuovo parroco.