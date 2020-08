Monte Marenzo. Dopo 12 anni la comunità saluta don Giuseppe Turani

Domenica la Messa, un pic-nic e, come 12 anni fa, la partenza in bicicletta

Sabato sera un saluto speciale con musica, canti e parole

MONTE MARENZO – La comunità di Monte Marenzo si appresta a salutare don Giuseppe Turani che domenica 30 agosto lascerà il paese dopo 12 anni. Il parroco, 70 anni, sarà vicario interparrocchiale di Nembro e Gavarno Sant’ Antonio.

Proprio nei giorni scorsi la comunità ha scritto il proprio grazie a don Giuseppe con una lettera e sabato prossimo inizierà la due giorni di saluto. In serata, alle 20.30, è in programma l’iniziativa “Te lo diciamo in musica”, un saluto speciale con musica, canti e parole a cui parteciperanno autorità e associazioni.

Domenica 30 agosto alle 10.30 la celebrazione eucaristica al termine della quale ci sarà il saluto dei bambini sul sagrato della chiesa. Alle 12.30, nel prato di fronte all’oratorio, sono tutti invitati a un pic-nic con don Giuseppe (nel rispetto delle norme anti covid). Alle ore 15, così come è arrivato in paese 12 anni fa don Giuseppe partirà per Nembro in bicicletta accompagnato da un gruppo di parrocchiani.

Il 13 settembre accoglienza di don Angelo

Don Angelo Roncelli il nuovo parroco di Monte Marenzo. 53 anni di età, della parrocchia di Almenno San Salvatore, dopo essere stato curato di Mariano e Osio Sopra, poi missionario in Bolivia, dal 2010 è vicario interparrocchiale di Villongo Sant’ Alessandro e San Filastro. Domenica 13 settembre ci sarà l’accoglienza sul sagrato della chiesa alle ore 10. Alle 12.30 nel prato di fronte all’oratorio, sono tutti invitati a un pic-nic insieme. Alle 15 don Angelo si presenterà alla comunità, saranno presenti autorità e associazioni.

Vista l’affluenza prevista sono tutti invitati a raggiungere la chiesa a piedi lasciando liberi i parcheggi per chi ha difficoltà di movimento o arriva da lontano.