Monte Marenzo. Famiglia Losa, tre generazioni con la passione per l’agricoltura

La famiglia di Dario e Marcella da oltre 60 anni porta avanti la tradizione del lavoro della terra

Il nipote Tomas, 20 anni, ha realizzato il sogno di aprire la sua azienda agricola. Dopo gli studi il fratello Cristian è pronto a dargli manforte

MONTE MARENZO – Di padre in figlio fino ai nipoti, da oltre sessant’anni la famiglia di Dario Losa di Monte Marenzo porta avanti la tradizione agricola. Negli Anni ’90 la famiglia Losa era arrivata a tenere una trentina di animali. Oggi, a dare una mano ai genitori Dario e Marcella ci sono il figlio Emanuele e i due nipoti. Tomas, 20 anni, in particolare ha realizzato il suo sogno di aprire la sua azienda agricola con il nome Agriforest. Dopo gli studi gli darà manforte anche il fratello Cristian, pure lui cresciuto con questa passione.

Il settore dell’agricoltura, negli ultimi anni, sta attirando sempre di più l’attenzione dei giovani e Tomas e Cristian ne sono un esempio ereditando la passione del nonno e del papà. Ancora oggi è possibile vedere nonno Dario con la “ranza” in mano, un vecchio attrezzo manuale che ancora utilizza nonostante ci siano motofalciatrice e trattori. In pagina alcune foto scattate venerdì scorso da Angelo Fontana prima che i ragazzi si mettessero al lavoro per imballare velocemente il fieno temendo l’arrivo della pioggia.