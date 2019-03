Lunedì 4 marzo si è svolta l’assemblea elettiva della Polisportiva Monte Marenzo

Renato Caroli confermato alla guida dell’associazione per il prossimo triennio

MONTE MARENZO – La Polisportiva Monte Marenzo riconferma il presidente Renato Caroli.

Lunedì 4 marzo, nella sala civica di Monte Marenzo, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo della Polisportiva.

L’assemblea elettiva

Dopo la relazione in cui il presidente Renato Caroli ha illustrato le attività realizzate nel 2018 e le proposte future, si è passati all’approvazione dei Bilancio Consuntivo e Preventivo.

Infine c’è stata la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni.

Impegni e programmi futuri

Sottoscritta una convenzione con l’amministrazione comunale per la gestione della palestra comunale fino a 31 luglio.

Continuano le iniziative sportive con i campionati di calcio delle varie categorie, l’11° Memorial Candido Cannavò e Daniele Redaelli in programma dal 29 maggio al 9 giugno e i camp di calcio e basket.

L’impegno della Polisportiva prosegue anche in campo sociale con il sostegno a Telethon e Airc (con le Arance della Salute e le azalee) e con gli appuntamenti sulla sicurezza stradale con l’iniziativa “Per le vie delle Croci” che si terranno a maggio.

Il Consiglio Direttivo e le cariche sociali per il prossimo triennio

Renato Caroli presidente;

Tullio Fasolin vicepresidente;

Paola Colombo segretario;

Angelo Fontana responsabile (area sociale);

Nicolò Caroli responsabile GDPR privacy

Stefano Malighetti consigliere;

Generoso Feoli consigliere;

Paolo Milani consigliere;

Antonino Monastra consigliere;

Alessandro Lombella consigliere.

Riconfermato il presidente

“Ringrazio vivamente tutta i partecipanti all’assemblea e il consiglio per la fiducia accordatami e la riconferma nella carica di presidente dell’associazione – ha detto Renato Caroli -. A nome di tutti i soci ringrazio i consiglieri uscenti per il loro contributo e a tutto il direttivo rivolgo gli auguri di buon lavoro”.