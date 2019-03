Una corsa per celebrare la festa dei papà e passare una domenica in compagnia.

Pronti via! La camminata è da record e si pensa già a come rendere “speciale” la prossima edizione.

CALOLZIOCORTE- Erano 657, pronti al via, per la 39esima camminata dei papà. Così l’oratorio di Sala nella mattinata di domenica ha richiamato intere famiglie per percorrere 7 chilometri e mezzo snodandosi fra le vie del comune.

Un format vincente che si consolida di anno in anno, quello della camminata in occasione della festa del papà, un vero e proprio appuntamento fisso per tante famiglie calolziesi. Non mancano, però, le continue novità; quest’anno l’intera camminata è stata ripresa dall’alto, da un drone, mentre si pensa già “a come rendere speciale l’edizione numero 40, sarà un anniversario importante” ci dicono gli organizzatori del gruppo oratorio.

Gli oratori di Foppenico e Calolzio sono stati tappe del percorso, con la valenza simbolica di unire già da oggi le tre parrocchie in vista dell’unità pastorale che sarà ufficiale da ottobre.

Una manifestazione all’insegna del divertimento e dello stare insieme, con i bimbi pronti a correre al fianco del proprio papà-super eroe, per ciascuno di loro all’arrivo la possibilità di scattare una foto ricordo con la sagoma realizzata ad hoc.

DI SEGUITO LA GALLERIA FOTOGRAFICA: