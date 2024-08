Procedono le asfaltature in via De Gasperi. Al via i lavori nel parcheggio di via Padri Serviti

Il sindaco sul semaforo di Lorentino: “Per il comune toglierlo è una priorità”

Ripulito il parcheggio interrato dell’interscambio, ora si cerca una soluzione per sistemare la rampa

CALOLZIOCORTE – Con la fine dell’estate c’è fermento per quanto riguarda i cantieri a Calolziocorte. Si avviano a conclusione i lavori per il rifacimento degli asfalti in via De Gasperi (tangenzialina). Oggi gli operai stavano lavorando all’altezza della rotonda all’incrocio con via Lavello.

“I lavori procedono e siamo ormai a buon punto – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. I lavori dovrebbero concludersi prima della metà del mese di settembre. I lavori vengono fatti molto bene, con la posa di tutti i vari strati necessari”.

Parcheggio di via Padri Serviti

Ieri è stata effettuata anche la consegna del cantiere per i lavori del parcheggio in via Padri Serviti, accanto al Monastero del Lavello: “Un primo intervento riguarderà lo svincolo accanto all’ingresso del Palazzetto dello Sport con la creazione di un tratto di ciclopedonale – ha detto il sindaco -. Poi si passera al lato di via Padri Serviti dove verrà realizzato anche un marciapiede. A conclusione si provvederà alla pavimentazione del parcheggio e alle alberature”.

La spesa totale è di circa 570mila euro, la fine dei lavori è prevista con il nuovo anno salvo complicazioni. Ci sarà anche un periodo di sospensione dei lavori in concomitanza con la Festa del Lavello a inizio settembre.

Semaforo di Lorentino

Sempre sul fronte della viabilità il comune ha fatto sapere che tra le priorità c’è anche la rimozione del semaforo di Lorentino, posizionato ormai parecchi mesi fa a seguito di uno smottamento che aveva invaso la carreggiata. L’amministrazione ha fatto sapere che le lungaggini sono dovute a problemi di natura burocratica: “Il semaforo è un costo che in primis il comune farebbe a meno di sostenere” ha chiarito il sindaco.

Parcheggio interscambio

Sempre in questi giorni ci sarà anche una riunione per mettere in cantiere la sistemazione della rampa del parcheggio interrato dell’interscambio ferro-gomma in via Stoppani che fin dalla sua costruzione ha presentato alcuni problemi: “Il parcheggio adesso è in ordine, è stato completamente ripulito e disinfettato. Le persone che lo usavano per dormire non ci sono più e sono stati anche sbarrati gli ingressi – ha chiarito il sindaco Ghezzi -. Il passaggio successivo sarà quello di capire se Linee Lecco è ancora interessato alla gestione”.