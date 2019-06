Raccolta carta: quasi 8000 Kg per la scuola Manzoni, la 2^E la classe più riciclona

Alla scuola media Manzoni l’iniziativa realizzata in collaborazione con Silea

Nel corso dell’anno la scuola ha raccolto quasi 8000 Kg di carta, la 2^E è la classe più riciclona

CALOLZIOCORTE – Si è svolta oggi, martedì, la premiazione del concorso “Raccolta carta 2019”. Una sorta di gara in cui sono impegnate le classi della scuola media che, durante l’anno scolastico, devono raccogliere il maggior quantitativo di carta.

L’appuntamento ha visto la presenza di Chiara Benatti, in rappresentanza di Silea, e della vicepreside Anna Bruna Frigerio.

La classe più “riciclona” si è rivelata la 2^E con 2907 Kg. Ogni alunno ha ricevuto un kit con una borraccia in plastica riciclabile per ridurre l’uso di bottigliette di plastica, un ventaglio con le istruzioni per il corretto smaltimento dei rifiuti e premi tecnologici diversificati.

Al secondo posto si sono classificati gli alunni della classe 3^D con 1521 Kg, terza classificata la 2^D con 1127 Kg, anche per loro ventaglio, borraccia e chiavetta usb.

In totale, durante l’anno scolastico 2018/2019, sono stati raccolti dalla scuola media di Calolziocorte 7822,8 Kg di carta.