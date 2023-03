Riparte il corso gratuito di autodifesa femminile, si raccolgono le adesioni

Cinque lezioni di krav maga a partire da martedì 4 aprile

“Si impara a prevenire situazioni di pericolo e, se necessario, a reagire”

CALOLZIOCORTE – Dopo il successo degli scorsi anni, grazie alla disponibilità del Maestro Mirko Sanna e degli istruttori del Defendo Krav Maga, l’amministrazione comunale di Calolziocorte, nella persona dell’assessore Cristina Valsecchi, ha deciso di riproporre il corso gratuito di autodifesa femminile.

“Come abbiamo avuto già modo di constatare negli anni passati, il corso è particolarmente apprezzato dalle donne perché, in primis, consente di apprendere importanti accorgimenti su come riconoscere ed evitare situazioni di potenziale pericolo e poi vengono fornite tecniche base di autodifesa per essere in grado di reagire in caso di bisogno. Un ringraziamento a don Giancarlo per averci concesso gratuitamente lo spazio dove effettuare il corso all’oratorio” ha spiegato l’assessore Valsecchi.

Il corso si terrà all’oratorio di Calolziocorte e si articolerà in 5 lezioni a partire dal 4 aprile che si svolgeranno il martedì dalle ore 20 alle 21.30 (4, 11, 18, 25 aprile e 2 maggio). Le iscrizioni sono già aperte e i posti limitati (la precedenza è per le donne residenti a Calolziocorte) per consentire agli istruttori di lavorare bene durante le lezioni. Per informazioni e dare la propria adesione 333 280 2742 (Cristina Valsecchi).