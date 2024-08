Sistemato il giardino dell’asilo di via Lavello. Restyling anche per il Centro di raccolta

Dopo l’asilo calolziese, interventi anche al Pascolo e Lorentino

Il centro di raccolta chiuso dal 3 all’11 settembre: nuovi varchi d’accesso e impianto di videosorveglianza

CALOLZIOCORTE – In vista dell’inizio della scuola il comune ha sistemato il giardino della scuola dell’infanzia di via Lavello come era stato chiesto, attraverso una petizione, dai genitori dei bambini. Quando pioveva, infatti, l’acqua non scaricava bene e si formava sempre molto pantano.

“Abbiamo provveduto a togliere tutti i muretti presenti, livellando il terreno per evitare la stagnazione dell’acqua in caso di pioggia – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. Quindi è stata posata l’erba sintetica nelle aree utilizzate per il gioco. Grazie a due assessori assessori che sono intervenuti personalmente è stato creato un piccolo campetto da calcio (4×8 metri) dove verranno posizionate due piccole porte da calcio acquistate da loro”.

Il prossimo anno l’amministrazione ha già in programma interventi anche alla scuola dell’infanzia del Pascolo e alla scuola dell’infanzia di Lorentino.

Dal 3 all’11 settembre centro di raccolta chiuso per restyling

Annunciati anche i lavori di riqualificazione del centro raccolta rifiuti di via San Rocco a Calolziocorte da parte di Silea. Le risorse, 390.000 euro, arrivano da un bando PNRR.

“Verranno rifatti i nuovi varchi d’accesso e verranno anche sostituiti alcuni cassoni. Anche l’impianto di videosorveglianza verrà rifatto – ha chiarito il sindaco -. Per consentire i lavori il centro di raccolta sarà chiuso da martedì 3 a mercoledì 11 settembre“.

Il comune sta anche cercando di capire anche come risolvere il problema della presenza dei nomadi che nei giorni scorsi hanno stazionato proprio in via San Rocco. Il comune, a causa del problema, ha chiuso tutti i parcheggi in zona Lavello con sbarre che consentono l’accesso alle sole auto e loro hanno trovato questa nuova dislocazione. L’amministrazione, come è ormai prassi, è intervenuta con un’ordinanza.