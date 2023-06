Un veliero in dono all’Anmi di Calolzio: era appartenuto al dottor Costa

L’Endeavour consegnato all’associazione dalla moglie, Lucia

Il Consiglio Direttivo ha presenziato al momento

CALOLZIO – Dono davvero speciale giunto al Gruppo Anmi di Calolzio: un veliero, appartenuto e realizzato dal dottor Marco Costa, Ufficiale di Marina venuta a mancare il 25 agosto 2022 direttamente dalle mani della signora Lucia, sua moglie. La consegna del modello della HMS Endeavour domenica scorsa, presso la sede dell’associazione.

Il dottor Costa aveva prestato la sua attività militare come medico dopo la laurea, negli anni’ 80. Imbarcato al porto di La Spezia, toccò vari porti d’Italia, fermandosi per diversi mesi presso l’isola della Maddalena. La passione per la realizzazione di modelli di navi, l’aveva acquisita dallo zio: quest’ultimo, tra i vari modelli di navi, aveva realizzato anche l’Amerigo Vespucci.

Nave oceanografica britannica della Royal Navy che il tenente James Cook comandò tra il 1769 e il 1771 durante il suo primo viaggio di esplorazione in Australia e Nuova Zelanda, la Marina acquistò Endeavour nel 1768 per una missione scientifica nell’Oceano Pacifico e per esplorare i mari del Sud a caccia di prove sull’esistenza dell’ipotetico continente Terra Australis.