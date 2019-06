Vercurago, da oggi al via Oratorio in festa

VERCURAGO – Prende il via oggi, mercoledì 12 giugno, Oratorio in festa, l’ormai collaudata kermesse che unisce musica, buon cibo e sano divertimento. L’appuntamento è all’oratorio San Giovanni Bosco tutte le sere fino al 23 giugno. Il programma è ricco e variegato e capace di soddisfare i gusti degli amanti di diversi generi musicali. Si potrà ballare non solo sulle note del liscio, ma anche country e latino americano. Tutte le sere funzionerà il servizio pizzeria mentre la cucina sfornerà ogni sera dei “piatti della serata” a tema. I bambini avranno a disposizione spazi dedicati con divertimento assicurato, dal venerdì alla domenica la Baby Dance e martedì 18 a disposizione palloncini, truccabimbi e gonfiabili. L’intero ricavato della manifestazione contribuirà a sostenere il rimborso del mutuo acceso per la costruzione dell’Oratorio, inaugurato alcuni anni fa dall’ex parroco don Roberto Trussardi.

Ecco il programma di Oratorio in festa