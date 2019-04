Questa mattina, in comune, l’elezione tra i dodici consiglieri scelti a scuola

Giulia Varuolo è il nuovo sindaco dei ragazzi, al suo fianco il vice Samuel Colombo

VERCURAGO – Giulia Varuolo (classe II S) è il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Vercurago. E’ stato lo stesso sindaco Carlo Greppi a consegnare la fascia tricolore questa mattina, martedì, nelle mani della giovane studentessa. La carica di vice sindaco è invece andata al consigliere Samuel Colombo, che partecipa per il terzo anno consecutivo ai lavori del consiglio.

Questa mattina, alle 9, nella sala consiliare del comune di Vercurago si è riunito il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Michele Meoli, consigliere delegato alla pubblica istruzione, ha accolto i ragazzi eletti nelle varie classi della scuola media “M. Kolbe” di Vercurago, accompagnati dall’educatore Daniele Vanoli e dal professor Fabio Mastroberardino.

I dodici consiglieri (Daniele Caslini, Clara Colombo, Jacopo De Maria, Carolina Grieco, Diana Martino, Giulia Varuolo, Alice Merolla, Samuel Colombo, Issaka Guebre, Elisa Brumana e Francesco Gentile) hanno illustrato il lavoro preparatorio fatto a scuola (giochi di ruolo, simulazione di una seduta di Consiglio Comunale, preparazione dei discorsi e dei programmi degli eletti) che ha permesso loro di arrivare a progettare 4 aree tematiche (struttura, eventi, supporto agli studenti e ambiente) su cui innestare alcune azioni.

Ogni consigliere ha esposto un’azione che sentiva vicina: dall’area eventi (festa di fine anno, giornata in pigiama, notte a scuola) all’area di qualificazione della struttura scolastica (tinteggiatura, con l’aiuto di alcuni genitori, delle aule scolastiche), dall’area “supporto agli studenti” (organizzazione di un doposcuola in biblioteca per supportare gli alunni di terza media impegnati nella preparazione all’esame di licenza) all’area ecologica (potenziamento della raccolta differenziata, riqualificazione del giardino frontale, lezioni all’aperto).

Ogni azione proposta è stata valutata rispetto a una serie di criteri (creatività, popolarità, interesse, economicità, accessibilità, ripetitività) che ne han messo in evidenza punti di forza e criticità, in un’ottica davvero responsabile, come hanno avuto modo di sottolineare sia il sindaco Greppi che il consigliere Meoli, permettendo di portare all’attenzione del Consiglio Comunale degli adulti dei progetti concreti e realizzabili.

Davvero efficace, in questo caso, l’accompagnamento dei due adulti (Vanoli e Mastroberardino) che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi in modo costruttivo su temi a loro cari, dando loro l’occasione di conoscere le modalità di funzionamento degli organi comunali mettendosi in gioco in prima persona.