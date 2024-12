Centro remiero a Mandello: c’è l’accordo per renderlo realtà

Il sindaco Fasoli: “Dopo anni abbiamo raggiunto questo ambizioso obiettivo”

Prossimi step l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e l’affidamento dei lavori

MANDELLO – “Dopo esserci spesi per anni per raggiungerlo, finalmente è arrivato il risultato tanto atteso: la giunta regionale ha approvato l’accordo di programma semplificato che ci permetterà di realizzare il nuovo centro remiero a Mandello”. A dare la notizia, con grande gioia, il sindaco di Mandello Riccardo Fasoli.

“Un obiettivo ambizioso e dovuto: dovuto a tutti i mandellesi che in quelle quattro mura hanno scoperto lo sport del canottaggio, la fatica, le soddisfazioni sportive e son cresciuti fisicamente e mentalmente; dovuto alla storia gloriosa della Canottieri Moto Guzzi che tanto lustro ha portato al nostro territorio; dovuto a Giuseppe Moioli che ha cresciuto generazioni di mandellesi e che sogna questa nuova struttura da più di trent’anni”, ha continuato il primo cittadino.

“Dopo tante parole, finalmente i fatti. Devo assolutamente ringraziare il sottosegretario Federica Picchi che a ridosso di fine anno ha sposato il progetto non solo a parole, ma trovando i fondi necessari. Ringrazio il consigliere regionale Giacomo Zamperini perché è riuscito ad aiutarci in qualcosa di veramente importante per il territorio comunale, provinciale e regionale dove altri non erano riusciti. E’ bello lavorare con chi mette gli interessi del territorio prima di tutto – sempre il sindaco di Mandello -. Ringrazio tutta la giunta regionale per la fiducia e per aver capito (anche grazie ai risultati olimpici dei nostri ragazzi a Parigi), l’importanza di questa struttura. Ringrazio gli uffici comunali e quelli regionali per il supporto nel predisporre velocemente tutti i documenti e la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino nella persona del Presidente Greppi per il supporto fondamentale nella fase di istruttoria della pratica fatto con l’identico spirito di puro servizio per il territorio”.

“Ora però è tempo di mettersi al lavoro per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie e procedere velocemente con l’affidamento dei lavori e la loro esecuzione per dare a Mandello e ai nostri atleti (giovanissimi, agonisti e diversamente giovani) un luogo moderno dove crescere, sportivamente e umanamente”, ha concluso Fasoli.