Dervio ha la sua pista d’atletica: era attesa da oltre trent’anni

Andrà a implementare il centro sportivo “Azzurri d’Italia”

Grande partecipazione delle istituzioni all’inaugurazione

DERVIO – Azzurra come il lago poco distante e come il centro sportivo di cui fa parte, “Azzurri d’Italia”, Dervio ha tagliato il nastro della sua pista d’atletica. Attesa e voluta fortemente, era da oltre trent’anni che il paese aspettava di averne una, presente oltre alla pista d’atletica, la linea dei 100 metri e la corsia per il salto in lungo.

A partecipare alla cerimonia il presidente di Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino Fabio Canepari, la presidente della Provincia Alessandra Hofmann e il vicepresidente Mattia Micheli, il consigliere regionale Michael Bonazzola, i consiglieri dell’Amministrazione di Dervio Angelo Colombo e Annamaria Buzzella, il sindaco di Colico Monica Gilardi e il consigliere nazionale Federazione Atletica Massimo Riva.

Il sindaco Stefano Cassinelli ha voluto ringraziare tutti i presenti, in particolare Comunità Montana per aver contribuito alla realizzazione della pista. “Era da più di trent’anni che l’aspettavamo e ha un interesse sovracomunale, tutto il territorio potrà utilizzarla. Ringrazio l’Unione Sportiva Derviese che forgia i nostri atleti, che stanno dando lustro al nostro paese”, così il primo cittadino.