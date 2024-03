Dervio. Riaperta Via alla Gera in veste rinnovata

Ora è transitabile anche per le carrozzine e totalmente illuminata

“Con queste opere sulla via garantita più sicurezza e libertà di movimento”

DERVIO – Dopo gli interventi, è stata riaperta Via alla Gera, strada di collegamento tra cimitero e via Penati a Dervio. Eliminati i quadrettoni di cemento che la rendevano non transitabile alle carrozzine e che avevano provocato diverse cadute. La strada ora è in cemento drenante e completamente illuminata così da essere sicura e transitabile anche di sera.

“Nelle prossime settimane sarà rifinito il punto di innesto sulla piazza del cimitero – fa sapere il sindaco Stefano Cassinelli -. Purtroppo a causa del maltempo e rallentamento consegna corpi illuminanti i lavori si sono prolungati più del previsto e ci scusiamo con i cittadini. Siamo però certi che questa nuova strada garantisce più sicurezza e libertà di movimento”.