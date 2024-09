Emergenza in Emilia Romagna, in missione anche la Protezione Civile degli Alpini di Colico

I volontari come supporto nell’assistere la popolazione colpita dalle recenti alluvioni

Foschini: “La nostra missione è sostenere la popolazione in difficoltà, in linea con i valori che guidano la nostra associazione”

COLICO – Una squadra della Protezione Civile della Sezione Alpini di Colico è partita alla volta dell’Emilia-Romagna per fornire assistenza alla popolazione colpita dalle recenti alluvioni. Il gruppo di volontari, coordinato da Marzo Brazzorotto, è composto da Giovanni Salerno e Carlo Zucchi del gruppo di Colico, Andrea Mazza del Gruppo di Cremia e Gustavo Girotti del Gruppo di Consiglio Rumo.

Con grande spirito di solidarietà, gli Alpini sono pronti a dare il loro contributo nelle operazioni di soccorso e supporto, dimostrando ancora una volta il loro impegno verso le comunità in difficoltà. I volontari sono stati incaricati di operare a Faenza con un’idrovora, in collaborazione con la colonna mobile dell’ANA.

Il Presidente della Sezione di Colico, Stefano Foschini, ha commentato: “Questo intervento riporta tristemente alla mente quello dell’anno scorso negli stessi territori. Abbiamo già organizzato una seconda squadra per la prossima settimana. La nostra missione è sostenere la popolazione in difficoltà, in linea con i valori che guidano la nostra associazione.”