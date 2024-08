Ferragosto a Dervio, oltre 8 mila persone per ‘Notti di Luci’

Un’intera giornata dedicata a manifestazioni, spettacoli e giri sul lago

DERVIO – Tantissimi visitatori a Dervio per il Ferragosto più luminoso del lago con un’intera giornata dedicata a manifestazioni, cibo di strada, giri in Lucia e barca a vela, spettacoli e artisti per arrivare alle fontane danzanti al porto vecchio in uno show di luci, acqua e fuoco.

Proprio lo spettacolo delle fontane danzanti ha stupito il pubblico che gremiva il porto vecchio. La manifestazione è diventata un cult sul lago ed anima l’estate lariana con iniziative che proseguono fino a notte fonda con la discoteca in riva al lago alle Collinette di Santa Cecilia.

L’amministrazione comunale ringrazia il Gruppo attività produttive, la Pro loco e tutti i volontari che hanno dedicato tempo e lavoro per portare avanti questa manifestazione che è diventata la nuova tradizione dell’estate derviese.