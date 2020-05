Galbiate, la Fase 2 inizia col mercato. Il sindaco: “Orgoglioso dei miei cittadini”

Mercato, bar con servizio take away e cimiterO di nuovo aperto

Inizia la Fase 2 a Galbiate, il sindaco: “Grande senso di responsabilità da parte di tutti”

GALBIATE – Dopo quasi due mesi di assenza, è tornato il mercato settimanale del lunedì a Galbiate con le sole bancarelle alimentari, alcuni bar hanno aperto con il servizio take away, e hanno riaperto anche i cimiteri: è la fase 2 che è iniziata ufficialmente anche a Galbiate.

“Il tutto si è svolto con grande tranquillità e senso di responsabilità – spiega il sindaco Piergiovanni Montanelli – Ringrazio di cuore tutti i cittadini che anche questa volta hanno dato dimostrazione di grande senso civico ed educazione. Queste qualità contano più di qualsiasi monumento o grande opera. Oggi con le moderne tecnologie costruire uno stadio o un ponte come abbiamo visto fare è comunque relativamente agevole”.

“Più impegnativo è formare la coscienza della gente e quindi con grande soddisfazione vi faccio i miei più sinceri complimenti per il vostro comportamento – prosegue il sindaco rivolgendosi ai cittadini – Altrettanto orgoglioso sono del nostro Comando di Polizia Locale che con i volontari di Protezione Civile ha riorganizzato il mercato alla luce delle nuove disposizioni”.



“Gli operatori economici che hanno partecipato al nostro mercato e che ringrazio per aver accettato questa sfida insieme a noi, se ne sono accorti appena arrivati mostrando piena approvazione per gli accorgimenti adottati. Altrettanto corretto è stato l’afflusso ai nostri cimiteri. L’energia e la cura che ho visto dedicare alla pulizia e sistemazione delle tombe dei nostri cari è davvero commovente, testimonia la persistenza e tenacia di un’altra grande dote, la forza dei sentimenti. Bravi Galbiatesi – conclude – un passo dopo l’altro ci riconquisteremo quegli spazi che questo male invisibile ci ha rubato. Per ora però manteniamo alta l’attenzione, stiamo alle regole, aiutiamoci a vicenda”.